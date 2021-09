Mit der Elliottwaver Tradingsoftware short im Zielbereich

Analyse vom 10:14 Uhr Die graue Linie bildet einen Widerstand. Die Elliott Waver Software beendete die Welle v mit einem grünen Punkt. Das Ziel lag im Bereich 35065. Die Make or Break Linie befand sich bei 35211. Das Tageshoch wurde bei 34970 gehandelt.

Tradingsignale am Tageshoch

Short bei 35165. Gewinn in Punkten = 269,68.

Nach dem Shorteinstieg entstand ein minimaler Rücklauf in die Verlustzone. Rote Bars bildet die Elliottwaver Software am Ende einer fünften Welle. Das Shortsignal entsteht, wenn die Bars von rot auf grau wechseln. Das rot umrahmte Rechteck ist eine von der Software erstellte Trendbestätigung und zeigt die Fortsetzung des Trends an. Die automatische Trendlinie (blau) begrenzt die Zwischenerholung. Nach dem der Markt nicht mehr die Kraft besitzt die graue Trendlinie zu brechen, entstehen schnell und stark fallende Kurse. Die grünen Bars und später die grünen Punke sind von der Software erstellte Signale für das Ende einer Welle. Die blaue Trendlinie begrenzt die Kurserhoilung um 21 Uhr.

Nicht alle Trades führen zu einem Gewinn. Die Software wurde nach den Elliott Wave Prinzipien entwickelt.

Ihr Rüdiger Maaß