Eat Well Group ernennt Prinz Khaled bin Alwaleed zum strategischen Berater

Eat Well Investment Group Inc., ( „Unternehmen“ oder „Eat Well Group“) (CSE: EWG) (US:EWGFF) (FRA:6BC0) , eine an der kanadischen Wertpapierbörse notierte Investmentgesellschaft, freut sich bekannt zu geben, dass Seine Königliche Hoheit Prinz Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud von Saudi-Arabien beim Unternehmen die Funktion des Strategic Advisor übernommen hat.

His Royal Highness Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud of Saudi Arabia. (Photo: Business Wire)

Als namhafter Pionier auf dem Gebiet der Investitionen in pflanzliche Lebensmittel und Risikokapital-finanzierter Future-Food-Startups zählt Prinz Khaled zu den führenden Protagonisten bei Lösungen für Ernährungssicherheit, Wohlbefinden von Mensch und Tier und Klimawandel. Prinz Khaled ist CEO bei KBW Ventures und trägt darüber hinaus Verantwortung in verschiedenen Schlüsselfunktionen in Saudi-Arabien und weltweit.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, Prinz Khaled als wichtigen strategischer Berater, Anteilseigner und leidenschaftlichen Unterstützer unserer langfristigen Ambitionen bei der Eat Well Group begrüßen zu können“, so Marc Aneed, President, Eat Well Group. Barry Didato von der Eat Well Group schloss sich Herrn Aneed an: „Prinz Khaled gehört zu jenen raren Visionären, die sich leidenschaftlich der Gestaltung einer besseren Zukunft widmen. Wir sind begeistert, ihn als wichtigen Berater und Anteilseigner gewonnen zu haben.“

Über seine verschiedenen Unternehmen hält Prinz Khaled Beteiligungen auf drei Kontinenten. Den Schwerpunkt des KBW-Portfolio bilden nachhaltige Unternehmen, darunter Investitionen in Pflanzenprojekte, alternative Proteine, grüne Technologien und vieles mehr. Als früher Verfechter von pflanzlichen Lebensmitteln und alternativen Proteinen steht Prinz Khaled bei globalen Investitionen, Initiativen und Interessengemeinschaften für Pflanzeninitiativen an vorderster Front. Er hat ein umfangreiches Netzwerk internationaler Branchenkontakte im privaten und öffentlichen Sektor aufgebaut.

Prinz Khaled kommentiert die Dimension, in der die Portfoliounternehmen der Eat Well Group die Lebensmittelsysteme verändern, und unterstreicht den erheblichen positiven Einfluss der Gruppe: „Im vergangenen Jahr haben die Portfoliounternehmen der Eat Well Group mehr als 26.000 Tonnen rein pflanzliches Eiweiß in rund 35 Länder weltweit abgesetzt und damit eine bessere Ernährung und höhere Ernährungssicherheit ermöglicht. Allein durch die Umweltvorteile können mehr als 89.000 Tonnen Methan eingespart werden, das maßgeblich an der globalen Erwärmung beteiligt ist. Ich freue mich, Teil der Mission zu sein, mehr Menschen zu einem gesünderen Leben zu verhelfen.“