 ITT veröffentlicht Ergänzung zum Nachhaltigkeitsbericht 2021; weitere Fortschritte bei Umwelt-, Sozial- und Governance-Prioritäten

9. September 2021-- ITT Inc. (NYSE: ITT) hat mit Sustainability ITT – 2021 Supplement die zweite Ergänzung zu Sustainability ITT 2019 veröffentlicht, dem umfassenden Bericht des Unternehmens zu seinen Fortschritten in Bezug auf sein Bekenntnis zu Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Diese Ergänzung geht detailliert auf die Fortschritte von ITT im Jahr 2020 mit Blick auf die Berücksichtigung des Umweltschutzes und die positiven sozialen Wirkungen in allen Betrieben, Teams und Gemeinden ein. Zu den Prioritäten zählen unter anderem Gesundheit und Sicherheit, Vielfalt, Gleichstellung und Einbeziehung der Belegschaft sowie der ökologische Fußabdruck. Die wichtigsten Highlights von 2020 sind:

25 Prozent weniger Treibhausgasemissionen

23 Prozent weniger auf Mülldeponien entsorgter Abfall

25 Prozent weniger Zwischenfälle am Arbeitsplatz

Trennung von allen bestehenden und künftigen Asbestverpflichtungen

„Wir setzen die Einbindung von ESG-Praktiken in unser Tagesgeschäft fort und behalten dabei weiterhin die Gesundheit unserer Mitarbeiter, unseres Unternehmens und unserer Finanzen im Blick“, sagte Luca Savi, Chief Executive Officer und President. „In einem für alle ein mit einer besonderen Herausforderung verbundenem Jahr hat unser Team sich dafür eingesetzt, die Welt durch ITT zu einem besseren Ort für alle Beteiligten zu machen. Obwohl ich mit unseren bisherigen Fortschritten zufrieden bin, haben wir auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit bei ITT selbstverständlich noch viel zu tun.“

Der Bericht Sustainability ITT – 2021 Supplement thematisiert Initiativen und andere Informationen über einen Zeitraum von drei Jahren mit Schwerpunkt auf den Ergebnissen von 2020. Er enthält die Kennzahlen für 2020 aller weltweiten Standorte von ITT. In den Bericht maßgeblich eingeflossen sind mehrere Richtlinien und Messrahmen, darunter auch die des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) und des United Nations Global Compact (UNGC). Mehr über die Bekenntnisse von ITT zur Schaffung einer nachhaltigeren und gerechteren Welt finden Sie unter Sustainability ITT 2019.

