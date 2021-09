Der TE-Wecker am 10. September 2021 Autor: Tichys Einblick | 10.09.2021, 00:34 | 27 | 0 | 0 10.09.2021, 00:34 | Wirbel um Razzia im Bundesfinanz- und im Bundesjustizministerium. Coronatests für Lehrer in Baden-Württemberg. Die Ernte fällt dieses Jahr deutlich schlechter aus als in den vergangenen Jahren. Nach EuGH-Urteil: Millionen Kreditverträge können vermutlich widerrufen werden. Vor 20 Jahren: Der Terrorangriff auf Amerika. Wir freuen uns, wenn Sie regelmässig einschalten. Und: Empfehlen Sie uns gerne weiter! Der Beitrag Der TE-Wecker am 10. September 2021 erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Holger Douglas.

