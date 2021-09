Disruptive.Asia stellt fest, dass Chinas Chiphersteller Innovation und politische Unterstützung nutzen, um die 14 nm Reife zu erreichen

LONDON, 10. September 2021 /PRNewswire/ -- Disruptive.Asia stellt fest, dass Chinas Streben nach Autarkie in der Chipsatzherstellung nicht nur seiner 14 nm-Chipfertigungskapazität einen bedeutenden Schub in Richtung voller Reife verleiht, sondern das Land auch als einen wichtigen globalen Partner im Chipsatzbereich positioniert, da sich die Lieferkette zugunsten der asiatisch-pazifischen Region verschiebt.

Laut Cai Yimao, Vizedekan der School of Electronic Engineering and Computer Science der Universität Peking, haben chinesische Unternehmen viele der technischen Probleme bei der Entwicklung von 14 nm Chips überwunden und die 14 nm Fähigkeiten Chinas in den letzten Jahren beschleunigt. Es wird erwartet, dass der chinesische 28 nm Chipsatzsektor in diesem Jahr zur vollen Reife gelangt und 14nm Chipsätze bis 2022 folgen werden.