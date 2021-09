MAINZ (dpa-AFX) - 'Allgemeine Zeitung' zu Wahl-O-Mat

Der Wahl-O-Mat mag eine Spielerei sein, wie Kritiker verächtlich sagen. Angesichts der steigenden Beliebtheit ist er jedoch zumindest quantitativ relevant. Für das virtuelle Wahlempfehlungsprogramm gilt am Ende dasselbe wie für Süßspeisen: Man sollte sie in Maßen genießen und sich immer bewusst machen, was man da zu sich nimmt. Natürlich kann und soll der Wahl-O-Mat keine Wahlentscheidung ersetzen. Aber wenn der Wahl-O-Mat dazu beiträgt, dass sich Wähler Gedanken machen, wenn er zum weiteren Informieren anregt oder gar Nichtwähler an die Urne zurückbringt, dann erfüllt er seinen Sinn und Zweck. In einem schrillen, von "Negative Campaigning" und Personalfragen überfrachteten Bundestagswahlkampf wie dem derzeit laufenden ist das gar nicht so wenig./al/DP/zb