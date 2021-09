STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu 20 Jahre 9/11

20 Jahre nach jenem schicksalhaften 11. September zeigt sich immer stärker, wie sehr sich der - aus heutiger Sicht naive - Glaube an ein "Nation Building" außerhalb des westlichen Kulturkreises überlebt hat. In den 20 Jahren haben die USA, aber auch Europa lernen müssen, dass ihre Werte nicht mehr zwingend ein Modell für andere Weltregionen und Kulturkreise sind. Das liegt unter anderem am Aufstieg Chinas zum wirtschaftlich und politisch mächtigen Spieler, was den Glauben an die Überlegenheit des liberalen Wirtschaftsmodells zerbröseln ließ. Aber auch die Lügen im Zusammenhang mit dem Irak-Krieg oder Verfehlungen in Guantanamo und dem Militärgefängnis Abu Ghraib trugen dazu bei, dass die westliche Vorbildrolle moralisch erodierte./al/DP/zb