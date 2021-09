Das MMORPG „MIR4“ von Wemade erhält im September das erste große Update

Das MMORPG "MIR4" von Wemade erhält das erste große Update. Zusätzliche Inhalte werden enthüllt, darunter der erste globale Clan-Kampf, die Clan-Challenge und das Einsamkeitstraining. Am 10. September wurde ein weiterer Kerninhalt, „Schattental-Eroberung“ (Eroberung des Verborgenen Tals), veröffentlicht. Die Schattental-Eroberung ist ein Kampf zwischen verschiedenen Clans um die Kontrolle über die Quelle der wichtigsten Ressource des Spiels, Darksteel. Darksteel kann in den Utility-Coin Draco eingeschmolzen und gegen den virtuellen Vermögenswert Wemix-Token eingetauscht werden. Damit wird eine Verbindung zwischen Ressourcen im Spiel und realen Vermögenswerten geschaffen. Außerdem hat MIR4 aufgrund des rasanten Anstiegs der Spielerzahlen eine neue Serverregion, Südamerika, hinzugefügt. (Grafik: Business Wire)

Heute (10. September) wurde ein weiterer Kerninhalt, „Schattental-Eroberung“ (Eroberung des Verborgenen Tals), veröffentlicht. Der Kampf um die Eroberung des Hidden Valley ist ein Kampf zwischen verschiedenen Clans um die Kontrolle über die Quelle der wichtigsten Ressource des Spiels, Darksteel. Er wird ab dem 15. September jeden Mittwoch um 22 Uhr (lokale Serverzeit) stattfinden.

„Der Clan, der das Hidden Valley besetzt, gewinnt enorm an Macht und die Befugnis, den Handel mit Darksteel zu betreiben“, so Wemade. „Clans können die Minen monopolisieren, indem sie den Zugang zum Hidden Valley kontrollieren, oder sie können das geförderte Darksteel zum Nutzen des Clans besteuern. Darksteel kann in den Utility-Coin Draco eingeschmolzen und gegen den virtuellen Vermögenswert Wemix-Token eingetauscht werden. Damit wird eine Verbindung zwischen Ressourcen im Spiel und realen Vermögenswerten geschaffen. Daher wirken sich Clankämpfe letztendlich auf die echte Ökonomie aus und führen so zu intensiveren Clankämpfen.“

Aufgrund des rasanten Anstiegs der Spielerzahlen wurde eine neue Serverregion, SA (Südamerika), hinzugefügt, so dass Spieler aus Südamerika das Spiel in einer besseren Spielumgebung genießen können.

„From my battle to our war! (Von meiner Schlacht zu unserem Krieg!)” MMORPG „MIR4“

