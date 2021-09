Holcim veräussert Geschäft in Brasilien

Mit diesem Verkauf wird die Bilanz des Unternehmens gestärkt und der Verschuldungsgrad deutlich reduziert. Holcim wird den Erlös im Rahmen der Portfoliooptimierung für Investitionen in den Geschäftsbereich Lösungen und Produkte verwenden und auf der Übernahme von Firestone weiter aufbauen.

Jan Jenisch, CEO: 'Diese Veräusserung ist ein weiterer Schritt in unserer Transformation zum weltweit führenden Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen. Sie gibt uns die Flexibilität, in attraktive Wachstumsmöglichkeiten zu investieren. Wir freuen uns, dass wir mit CSN einen verantwortungsvollen Käufer gefunden haben, der das brasilianische Geschäft langfristig weiterentwickeln wird.'

Während Holcim seine Aktivitäten in Brasilien veräussert, ist Lateinamerika für das Unternehmen eine zentrale strategische Wachstumsregion. Aufbauend auf starken Positionen in allen Märkten investierte Holcim kürzlich in eine zusätzliche Klinkeranlage in Malagueno, Argentinien, in ein neues Mahlwerk in Yucatan, Mexiko, und in den kontinuierlichen Ausbau des Einzelhandelsnetzes von Disensa. Holcim führte zudem die Firestone GacoFlex-Linie in Mexiko ein. Dies war der erste Schritt zum Ausbau seines Geschäfts mit Dachsystemen in Lateinamerika.