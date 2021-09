SoftwareONE Buys HeleCloud; No Financial Terms Disclosed Autor: PLX AI | 10.09.2021, 07:02 | 28 | 0 | 0 10.09.2021, 07:02 | (PLX AI) – SoftwareONE acquires HeleCloud, a leading independent AWS Premier Consulting Partner in EMEA.With this acquisition, SoftwareONE expands and strengthens its AWS capabilities in the EMEA region, adding a team of skilled AWS experts with … (PLX AI) – SoftwareONE acquires HeleCloud, a leading independent AWS Premier Consulting Partner in EMEA.With this acquisition, SoftwareONE expands and strengthens its AWS capabilities in the EMEA region, adding a team of skilled AWS experts with … (PLX AI) – SoftwareONE acquires HeleCloud, a leading independent AWS Premier Consulting Partner in EMEA.

With this acquisition, SoftwareONE expands and strengthens its AWS capabilities in the EMEA region, adding a team of skilled AWS experts with significant project delivery and managed service capabilities

HeleCloud has 3 locations in Europe: UK, the Netherlands, Bulgaria

