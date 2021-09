Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Sampo Sold Nordea Shares for EUR 745 Million; Now Holds 10.1% Stake (PLX AI) – Sampo sold 73 million Nordea shares for total gross proceeds EUR 745 million.The insurer now holds a remaining 10.1% stake in NordeaSampo will use the proceeds to launch a share buyback no later than Nov. 3