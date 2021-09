clearvise AG baut Portfolio im ersten Halbjahr signifikant aus

Beteiligungsportfolio in H1 2021 um etwa ein Drittel auf 200 MW gewachsen

Umsatzerlöse von 16,0 Mio. EUR bedingt durch ein bislang schwaches Windjahr

Bereinigtes Konzern-EBITDA im ersten Halbjahr bei 11,5 Mio. Euro

Weiterhin konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie im zweiten Halbjahr

Prognose für Gesamtjahr 2021 bestätigt

Wiesbaden, 10. September 2021 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio, hat heute ihren Halbjahresbericht 2021 veröffentlicht. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 ist es clearvise gelungen, das Beteiligungsportfolio um etwa ein Drittel von 150 MW auf rund 200 MW deutlich auszubauen und damit die Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen. Daneben waren die schwachen Windverhältnisse prägend für das erste Halbjahr, was sich entsprechend auf den Umsatz auswirkte. So blieb der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2021 mit 16,0 Mio. EUR rund 3,5 Mio. EUR hinter dem witterungsbedingt sehr guten Umsatz im Vorjahreszeitraum zurück (Vorjahr: 19,5 Mio. EUR). clearvise verzeichnete im ersten Halbjahr eine Stromproduktion von 187 Mio. kWh nach 229 Mio. kWh im Vorjahreszeitraum.

Petra Leue-Bahns, Vorständin der clearvise AG, kommentiert: "Das erste Halbjahr stand ganz im Zeichen des Portfolioausbaus und der erfolgreichen Projektakquisitionen. Mit einem Beteiligungsportfolio von nunmehr rund 200 MW haben wir unser ursprüngliches Ausbauziel von 25% bereits jetzt übertroffen. Wir freuen uns besonders, dass der französische Windpark Champvoisin mit 12 MW in der ersten Septemberwoche in Plan und Budget ans Netz ging. Wirkte sich hier während der Bauphase im ersten Halbjahr zunächst die Investition aus, stehen dieser nach der Inbetriebnahme mit dem Einspeisetarif über 20 Jahre langjährige kontinuierliche Erträge gegenüber. Insgesamt konnten wir im ersten Halbjahr 12 Wind- und Solarparks erwerben und damit bereits unter Beweis stellen, dass wir mit unserer Wachstumsstrategie den Anforderungen des Marktes gerecht werden."