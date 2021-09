AUTO1 Group SE: Autohero startet erstes eigenes Production Center in Deutschland

- Eigener Instandsetzungs-Prozess als Antwort auf eine stark steigende Nachfrage

- Produktionskapazität von ca. 16.000 Fahrzeugen pro Jahr, bei voller Auslastung

- Bis zu 150 neue Arbeitsplätze für Spezialisten bei der AUTO1 Group



Berlin, 10. September 2021 - Die AUTO1 Group, Europas führende digitale Plattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen hat ihre erste eigene Produktionsstätte (Production Center) zur Instandsetzung von Gebrauchtwagen für Autohero im bayerischen Hemau in Betrieb genommen. Durch den von Autohero zunehmend selbst durchgeführten Instandsetzungs-Prozess können sowohl die internen Abläufe optimiert als auch die Produktionskapazitäten erhöht werden.

Das etwa 35.000 Quadratmeter große Areal ermöglicht bei voller Auslastung eine Produktionskapazität von ca. 16.000 Fahrzeugen pro Jahr. Zusätzlich zu qualifiziertem Personal ist auch die benötigte Infrastruktur inklusive Werkstätten und Parkplätzen bereits größtenteils vorhanden, da auf dem Gelände schon zuvor Fahrzeugaufbereitungen für AUTO1 Group von unseren externen Partnern durchgeführt wurden. Als Antwort auf die steigende Nachfrage, werden im Production Center in Hemau bis zu 150 neue Arbeitsplätze für Spezialisten in den Bereichen Bestandsaufnahme, Reparatur, Qualitätsmanagement, Logistik sowie Foto & Video geschaffen.

Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: "Wir wollen uns auf die enorme Wachstumsmöglichkeit von Autohero konzentrieren und investieren daher erheblich in den Ausbau der Marke. Mit dem Start des eigenständigen Betriebs des Production Centers in Hemau haben wir einen ersten wichtigen Meilenstein für unser strategisches Ziel erreicht: Wir möchten möglichst viele Autohero Fahrzeuge inhouse instandsetzen. Die Auslastung im Production Center werden wir in diesem und im kommenden Jahr sukzessive steigern. Parallel planen wir weitere Insourcing-Aktivitäten an anderen Standorten in Europa, von denen sich einige ebenfalls zeitnah konkretisieren werden. Mit allen geplanten Aktivitäten erwarten wir bereits im kommenden Jahr eine Gesamtkapazität von bis zu 200.000 Fahrzeugen."