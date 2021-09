ETERNA erhöht Abfindungsquote für Anleihegläubiger leicht auf 12,5%

Die eterna Mode Holding GmbH bietet den Anleihegläubigern der Anleihe 2017/24 (ISIN DE000A2E4XE4) im Zuge des laufenden StaRUG-Restrukturierungsverfahrens eine leicht verbesserte Quote von 12,5% an. Der ursprünglich bei Gericht eingereichte Restrukturierungsplan beinhaltete eine Quote von 10%. Zudem wird heute, am 10. September 2021, eine Versammlung der Planbetroffenen zur Abstimmung über den Restrukturierungsplan stattfinden.

Nach weiterführenden Gesprächen mit Finanzierungspartnern und intensiver Einbindung des Gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger im Zuge des laufenden StaRUG-Verfahrens könne den Anleihegläubigern ein verbessertes Angebot unterbreitet werden, meldet der Passauer Hemdenproduzent. Der Restrukturierungsplan sieht nun also eine Abfindungsquote von 12,5% auf den Nominalwert der unbesicherten Anleihe 2017/24 vor, sobald es im Rahmen der Neuordnung der Finanzierung zu bereits vertraglich vereinbarten Umsetzungsschritten gekommen ist.