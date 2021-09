Fazit

Da sich das Kaufinteresse derzeit auf der Oberseite in Grenzen hält, könnte ein Short-Versuch unterhalb von 965 US-Dollar fruchten. Ziele wären bei 866 US-Dollar angesiedelt und können beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VQ97P5 nachgehandelt werden. Entsprechend dürfte der Wert des vorgestellten Scheins auf 13,85 Euro zulegen, die resultierende Renditechance beliefe sich auf 140 Prozent. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Szenario knapp oberhalb von 1.000 US-Dollar gemessen am Basiswert angesetzt werden, daraus leitet sich ein Stopp-Kurs im Zertifikat von 1,70 Euro ab.