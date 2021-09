Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

FLSmidth Sold Shares at DKK 228 vs DKK 231.90 Previous Close (PLX AI) – FLSmidth shares sold at DKK 228, compared to yesterday's close of DKK 231.90. FLSmidth sold 6.4 million new shares, raising DKK 1.5 billionOffering was oversubscribed