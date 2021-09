CanaFarma meldet Partnerschaft zwischen Just Live und Vertical Wellness für die Markteinführung eines von Sportlern geschaffenen, naturbelassenen CBD-haltigen kohlensäurehaltigen Mineralwassers

Vancouver, British Columbia - 10. September 2021 - CanaFarma Hemp Products Corp. (CSE: CNFA) (das „Unternehmen“ oder „CanaFarma“), ein führendes Unternehmen im Bereich Gesundheits- und Wellness-Markenprodukte, freut sich, bekannt zu geben, dass Just Live eine Partnerschaft mit Vertical Wellness Inc. („VWI“) eingegangen ist, einem Unternehmen, mit dem CanaFarma vor kurzem eine MOU [Absichtserklärung] zur Übernahme abgeschlossen hat (weitere Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. Juni 2021). Die Partnerschaft zielt auf die Einführung des neuen Just Live CBD Sparkling Water [kohlensäurehaltiges Mineralwasser mit CBD] ab. Just Live wird seine erste Produkterweiterung in der Kategorie kohlensäurehaltiges Mineralwasser auf den Markt bringen und damit sein Ziel weiterverfolgen, Fitness-Enthusiasten auf allen Ebenen eine vertrauenswürdige Quelle für natürliche Alternativen zu bieten.

„Angesichts der Kompetenz von Just Live in Bezug auf Sportler, Marken und Produkte und der Erfahrung und Führungsrolle von Vertical Wellness in der Getränkeindustrie sind wir begeistert, unsere erste Produkterweiterung in Form von CBD-haltigem Mineralwasser vorzustellen“, erklärte der CEO von Just Live, Kevin Meehan. „Seit der Einführung von Just Live im letzten Jahr haben wir enorm viel positives Feedback aus unserer Community zu den Vorteilen von CBD für ihr Training, ihren Schlaf und ihre Regeneration erhalten. Der Schritt in die Getränkekategorie erfolgte sozusagen organisch, und wir haben eine Handvoll großartig schmeckender Geschmacksrichtungen entwickelt, die alle Vorteile von CBD in einem erfrischenden und hydrierenden Mineralwasser bieten.“

Die CBD Sparkling Waters von Just Live werden in den erfrischenden Geschmacksrichtungen Meyer Lemon, Cran-Raspberry, Lime with Mint, Clementine, Mixed Berry und Grapefruit [Meyer-Zitrone, Cran-Himbeere, Limette mit Minze, Clementine, Gemischte Beeren und Grapefruit] angeboten Jede Portion enthält 25 mg CBD aus amerikanischem Hanf von höchster Qualität, wobei die neueste Emulsionstechnologie verwendet wird, um die größte Wirksamkeit pro Portion zu gewährleisten. Alle Just Live-Produkte sind THC-frei, alkoholfrei und haben keine berauschende Wirkung. Darüber hinaus sind die hochwertigen Produkte von Just Live absolut gesetzeskonform und werden über eine vollständig transparente Lieferkette bereitgestellt.