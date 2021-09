JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 61 Euro gesenkt. Nach ihrer Hochstufung im März 2020 habe die Aktie der französischen Großbank eine Gesamtrendite von 62 Prozent verzeichnet und damit den Sektor um 25 Prozent übertroffen, begründete Analystin Delphine Lee ihr neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Papier sei zwar immer noch nicht teuer, jedoch habe sich die Bewertungslücke geschlossen und der Abschlag zum Sektor entspreche mittlerweile historischen Durchschnittswerten./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2021 / 21:05 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.