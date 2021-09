Lenovo präsentiert auf dem 7. jährlichen Global Tech World Event eine neue „Everything-As-A-Service“-Plattform und eine Vielzahl an neuen Innovationen für die nächste Realität

Auf der siebten globalen Technologieveranstaltung Tech World stellte Lenovo heute eine Reihe neuer Innovationen vor – von einem stark erweiterten „Everything-as-a-Service“-Geschäftsmodell mit Lenovo TruScale über eine Reihe neuer Edge-to-Cloud-Infrastruktur- und Rechenzentrumsprodukte bis hin zu einer breiten Palette neuer Laptops, Tablets, Monitore sowie Edge-Computing- und Zubehörgeräte, die Unternehmen und Verbrauchern dabei helfen sollen, sich in der „nächsten Realität“ zurechtzufinden.

Neben der Bekanntgabe einer Reihe neuer Produkte und Dienstleistungen hielt Yuanqing Yang, Vorsitzender und CEO von Lenovo, eine Keynote-Rede, in der er auf die wichtigsten Trends einging – darunter das Fortbestehen hybrider Work-Life-Lösungen, die Nachfrage nach anspruchsvolleren Infrastrukturdiensten sowie die Aussichten und die Macht der künstlichen Intelligenz, die dazu beitragen wird, die Welt des Lebens, Lernens, Arbeitens und der Vernetzung in den kommenden Jahren zu gestalten. Yang wurde von Führungskräften von Lenovo und führenden globalen CEOs von Großunternehmen wie Microsoft, Intel, Deloitte, SAP, VMWare und Nutanix begleitet. Globale Kunden wie WPP und Ducati berichteten ebenfalls über Innovationen und Technologien, die es Unternehmen ermöglichen, auch in der heutigen herausfordernden weltweiten Landschaft zu bestehen. Mehr als 70.000 Menschen haben sich für das globale Tech-Event angemeldet, um über die Zukunft der Branche zu diskutieren.

„Die nächste Realität ist da, und sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen haben jetzt unterschiedliche Bedürfnisse und Einsatzmöglichkeiten für intelligentere Technologien“, sagte Yuanqing Yang, Vorsitzender und CEO von Lenovo. „Lenovo ist fokussiert und bereit, unsere Lösungen für diese neue Realität bereitzustellen. Von unseren hybriden Lösungen für die Arbeit und das Leben, dem Edge-to-Cloud-Portfolio, dem neuen Everything-as-a-Service-Geschäftsmodell unter Lenovo TruScale über Lenovo Brain und KI-Technologien bis hin zu unserem Einsatz für grüne und verantwortungsvolle Innovationen – Lenovo setzt sich für kontinuierliche Innovationen ein, um unsere Kunden und die Welt bei der digitalen und intelligenten Transformation zu unterstützen.“