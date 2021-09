BARCLAYS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Equal Weight' Nachrichtenquelle: dpa-AFX Analysen | 10.09.2021, 07:34 | 13 | 0 | 0 10.09.2021, 07:34 |



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2021 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m





LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat FMC von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 78 auf 74 Euro gesenkt. Analyst Hassan Al-Wakeel bleibt in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zwar optimistisch für den europäischen Medizintechnik-Sektor, der unter anderem von einem Rückstau bei Operationen profitieren dürfte. Die Papiere des Dialysekonzerns sieht er aber nach ihrer Rückkehr fast auf das Niveau vor der Gewinnwarnung zurückhaltender. Dazu trage auch eine Neubewertung des Wachstumsprofils bei. Al-Wakeels Branchenfavorit ist Convatec, die hier Philips ersetzen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2021 / 17:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2021 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Wertpapier

