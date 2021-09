Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Gevo +37% Chevron-Vorstoß ein Zündbeschleuniger? US-Ölmulti Chevron (WKN: 852552) vollzieht seinen Einstieg in den Markt für erneuerbare „Jet Fuels“, also erneuerbare Treibstoffe für Flugzeuge, die Investoren tolle Renditen einbringen können. Wie steil, zeigt die Gevo-Aktie (WKN: A2DH1V) mit +37,13% auf 7,94 US$. Gevo ist ein Unternehmen aus Colorado, das erneuerbaren, flüssigen Transportkraftstoff wie Premiumbenzin unter Verwendung gängiger chemischer Umwandlungsprozesse herstellt. […]