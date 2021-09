Disclaimer

LYNX Merck: Große Ziele kontra Doppeltopp … was setzt sich durch? Merck will das „weltweit führende Wissenschafts- und Technologieunternehmen des 21. Jahrhunderts werden“, so die Aussage im Rahmen der Vorlage neuer Mittelfristziele am Donnerstag. Die Aktie reagierte positiv, dennoch sollte man hier aufpassen.