Bayer: Jetzt heißt es Aufpassen! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.09.2021, 08:48 | 19 | 0 10.09.2021, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was ist denn jetzt schon wieder los? Zeigte sich die Bayer-Aktie in den vergangenen vier Wochen extrem ruhig, ging es für den Pharma-Konzern gestern massiv nach unten. In der Spitze verlor die Aktie rund vier Prozent und fiel zwischenzeitlich sogar unter die 45-Euro-Marke. Zum Handelsende stand ein Minus von etwas mehr als zwei Prozent in den Büchern, womit die Aktie wieder einmal Tagesverlierer im Dax war. Doch was war passiert? Genau das ist das eigentlich Dramatische an dem jüngsten Absturz. Denn es gab von seiten des Unternehmens keinerlei Meldungen, die einen solchen Abverkauf rechtfertigen. Es handelt sich also ausschließlich um eine charttechnische Reaktion, nachdem der Kurs unter die Haltezone im Bereich von 47 bis 47,50 Euro gefallen war. Als dann auch noch die Jahrestiefs bei 46,04 gerissen wurde, rauschte die Aktie regelrecht ab.

