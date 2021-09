Der PDF-Erfinder Adobe hat sich zum schnell wachsenden Softwarekonzern mit Lösungen für Unternehmen gewandelt. Laut CEO Shantanu Narayen sind die Wachstumsaussichten "gewaltig", vor allem im internationalen Geschäft. Bislang erzielt Adobe 42 Prozent seines Umsatzes außerhalb der USA. Die Börse honoriert das Wachstum und das Unternehmen bringt es aktuell zu einer Marktkapitalisierung von mehr als 217 Milliarden US-Dollar. Damit gehört Adobe zu den größeren Unternehmen im Silicon Valley. Das meiste Geld erzielt Adobe im "kreativen" Bereich, also mit Bildbearbeitung durch Photoshop oder Zeichnungen mit Illustrator. Adobe will jetzt in neue Bereiche vordringen und für Unternehmen Marketing- und Vertriebslösungen anbieten. Allerdings trifft es auf einige Konkurrenz wie beispielsweise von Salesforce bei CRM-Lösungen.

Langfristig betrachtet haben die Aktionäre von Adobe sehr viel Freude mit der Aktie, nachdem der Kurs seit Mitte 2011 einen übergeordneten Aufwärtstrend ausbildet. Bis ins Jahr 2017 entspricht der Kursanstieg 33% pro Jahr. Danach erreichte der Wert bis März 2020 66 % pro Jahr, nur um nach dem Corona-Sell-Off annualisierte 207 % zu steigen. Seit September 2020 konsolidiert der Kurs in Form einer leicht nach unten gerichteten Seitwärtsrange, die im Mai 2021 wieder in einen steilen und noch intakten Aufwärtstrend übergeht. Schon im Vorfeld der überzeugenden Quartalszahlen vom 17. Juni 2021 ist ein veritabler Kursanstieg zu beobachten, der nach der Veröffentlichung mit Momentum um 16 Prozent zum Level von 623,23 US-Dollar ansteigt. Aktuell testet der Kursverlauf das All Time High bei 670,61 US-Dollar. Hält das Momentum an, ist ein Anstieg bis auf 725,00 US-Dollar auch wahrscheinlich. Ohne eine extrem negative Nachricht ist am Level von 623,23 US-Dollar vermehrter Kauf-Orderfluss zu erwarten, der eventuelle Kursrückgänge bremst.