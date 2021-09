DGAP-Adhoc EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Stärkeres Konzern-Halbjahresergebnis 2021, Verbesserung der kommunizierten Prognose für 2021 Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 10.09.2021, 09:11 | 51 | 0 | 0 10.09.2021, 09:11 | DGAP-Ad-hoc: EUROKAI GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Ad hoc-Mitteilung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA

nach Art. 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) ISIN: DE0005706501 und DE0005706535 EUROKAI GmbH & Co. KGaA

Stärkeres Konzern-Halbjahresergebnis 2021, Verbesserung der kommunizierten Prognose für 2021 Im ersten Halbjahr 2021 war das Marktumfeld aufgrund verschiedener Ursachen durch hohes Umschlagswachstum und Störungen der Lieferketten geprägt. Im Ergebnis resultierten daraus spürbare Ergebnisverbesserungen. Konzern-Halbjahresergebnis 2021 Der EUROKAI Konzernjahresüberschuss für das erste Halbjahr 2021 beläuft sich auf EUR 32,2 Mio. (Vorjahr: EUR 3,5 Mio.) und ist bei einem auf EUR 30,1 Mio. (Vorjahr: EUR 17,4 Mio.) deutlich gestiegenen Betriebsergebnis (EBIT), insbesondere aufgrund des auf EUR 16,6 Mio. (Vorjahr: EUR -7,1 Mio.) gestiegenen und damit wieder positiven Beteiligungsergebnisses, deutlich gestiegen. Der Anstieg des Beteiligungsergebnisses ist insbesondere durch das positive anteilige Ergebnis des Segments "EUROGATE" bedingt. Prognose für das Segment "CONTSHIP Italia" 2021 Für das Segment CONTSHIP Italia wird aufgrund des Anstiegs der Umschlags- und Transportmengen gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Ergebnisverbesserung erwartet. Die ursprüngliche Prognose für dieses Segment für das Geschäftsjahr 2021 hat sich damit deutlich verbessert. Prognose für das Segment "EUROGATE"2021 Vor dem Hintergrund der derzeit anhaltenden Schiffsverspätungen und den dadurch bei den Containerterminals ausgelösten Kapazitäts- und Abfertigungsproblemen sind von Seiten der Containerreedereien temporäre Verlagerungen von Container-Liniendiensten zwischen den Häfen in der Nordrange vorgesehen, deren konkrete Auswirkungen derzeit noch nicht abgeschätzt werden können. Seite 2 ► Seite 1 von 3 Eurokai Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







