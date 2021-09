Während das Gesamtangebot im Markt auf Grund von Corona in den Monaten April bis August einen Rückgang verzeichnete, ist das Angebot an zu vermarktenden Immobilien auf der McMakler-Plattform dagegen dynamisch gewachsen. So ist im ersten Halbjahr 2021 die Zahl der Objekte in der aktiven Vermarktung um insgesamt rund ein Drittel gestiegen. Auch bei der Kundenzufriedenheit hat McMakler seine Position weiter ausbauen können: Neben Auszeichnungen bei wichtigen Branchen-Awards wird McMakler von seinen Kunden mit 4,5 Sternen auf Google und 4,7 Sternen bei Trustpilot bewertet.



"Wir sind angetreten, um Kunden auf einer Plattform den besten Service beim Kauf und Verkauf von Immobilien zu bieten. Dass immer mehr Menschen uns bei dieser wichtigen Aufgabe vertrauen, zeigt, wie wir durch die Verzahnung digitaler Prozesse mit lokaler Expertise den Markt verändern" , sagt Felix Jahn, Gründer und CEO von McMakler. "Immer mehr Kunden empfehlen uns in ihrem Bekanntenkreis. Trotz Urlaubszeit war die Nachfrage auch in den Sommermonaten sehr hoch. Im Juli und August haben wir 63% mehr Umsatz verzeichnet als im Vorjahreszeitraum. Mit unserem starken Team, lokal vor Ort und in unserer Zentrale in Berlin, freuen wir uns, vielen weiteren Kunden zu helfen, den Weg in ihr neues Zuhause zu finden."