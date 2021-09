goldinvest.de Lakewood Exploration - Erste Proben aus Nevada mit 1.540 g/t Silber und 6,88% Ku Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 10.09.2021, 09:42 | 27 | 0 10.09.2021, 09:42 | Neues Projekt, neuer Treffer! Lakewood weist in Nevada hohe Silber-, Kupfer- und Zinkgehalte nach. Neues Projekt, neuer Treffer! Lakewood weist in Nevada hohe Silber-, Kupfer- und Zinkgehalte nach. Während Lakewood Exploration (CSE LWD / WKN A3CN1X) die ersten Bohrungen auf der ehemals produzierenden Silver Strand-Mine in Idaho vorbereitet, bringt man gleichzeitig die Erkundung des gerade erst erworbenen Eliza Silver-Projekts in Nevada voran, auf dem in der Vergangenheit ebenfalls Silber gefördert wurde. Und die ersten Ergebnisse können sich mehr als sehen lassen! Kein Wunder eigentlich, entnahm das Lakewood-Team doch insgesamt 11 Proben in einem Gebiet, das an die ehemals produzierende California-Mine angrenzt. Dort wurde 1965 eine Probe entnommen, die fast 25.000 g/t (!) Silber enthielt – doch wurden nie weitere Untersuchungen durchgeführt. Bis Lakewood loslegte und gleich hervorragende Metallgehalte präsentierte. Die Highlights waren: - 1.540 Gramm Silber pro Tonne, 6,88% Kupfer, 4,57% Blei und 7,38% Zink sowie

- 1.410 g/t Silber, 0,23 g/t Gold, 5,41% Kupfer, 9,05% Blei und 26% Zink.

Fazit: Für Ergebnisse eines allerersten Feldprogramms sind das exzellente Werte vom Eliza-Projekt, das bislang noch nicht mit modernen Explorationstechnologien oder Verfahren untersucht wurde. Denn diese Resultate zeigen auf, dass Potenzial auf signifikante Vererzung auf der Liegenschaft im Silver State Nevada besteht. Lakewood wird diese Informationen nun nutzen, zusammen mit weiteren, bereits laufenden, detaillierteren Untersuchungen an der Oberfläche, um noch dieses Jahr Bohrziele auf Eliza zu definieren. Man steht hier noch am Anfang, doch die Aussichten sind unserer Einschätzung nach hervorragend. Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

Folgen Sie uns auf Youtube

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Lakewood Exploration halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Lakewood Exploration) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Lakewood Exploration entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Lakewood Exploration profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt. Lakewood Exploration Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

Silber Lakewood Exploration Aktie





0 Autor abonnieren

Disclaimer