Anpassung der Ergebnisprognose für 2021; Günstiges Marktumfeld für die UniDevice; Kursziel und Rating bestätigt



Das UniDevice-Management hat mit Meldung vom 09.09.2021 einen Jahresüberschuss für das laufende Geschäftsjahr 2021 in Höhe von mehr als 4,00 Mio. EUR prognostiziert. In den Zwischenberichten zum ersten Quartal 2021 und zum Halbjahr 2021 war jeweils, vor allem vor dem Hintergrund der noch hohen pandemiebedingten Unsicherheiten, keine konkrete Prognose publiziert worden. Offensichtlich liegt nun eine deutlich höhere Sichtbarkeit vor. Gemäß einem Gespräch mit Dr. Pahl wurde dabei bereits nach acht Monaten die interne Guidance für den Zeitraum der ersten drei Quartale erreicht.



Zudem liegen für das Unternehmen verschiedene begünstigende Marktfaktoren vor. Einerseits war die Preisentwicklung der im letzten Jahr eingeführten iPhone 12-Modellreihe, vor allem aufgrund einer eingeschränkten Verfügbarkeit, stabil, wovon die UniDevice AG profitieren konnte. Über das internationale Netzwerk dürfte die Gesellschaft in der Lage gewesen sein, Lieferengpässe zu konkurrenzfähigen Preisen decken zu können. Zudem hatte die UniDevice AG im Vorfeld einen Lageraufbau vorgenommen. An den Marktvorgaben dürfte sich auch mit der anstehenden Einführung des iPhone 13 nichts ändern, wo aufgrund des weltweiten Chipmangels mit einer eingeschränkten Lieferbarkeit zu rechnen ist. Angesichts des Chipmangels könnte das iPhone 13 zudem mit einem stärkeren Preisaufschlag als erwartet verkauft werden. Da bei der UniDevice AG im Vordergrund das Nutzen der weltweit unterschiedlichen Preisniveaus und der unterschiedlichen Verfügbarkeiten steht, könnte die Gesellschaft hiervon profitieren.

Wir passen unsere bisherige Prognose an die Unternehmens-Guidance an und heben das erwartete Nachsteuerergebnis leicht an. Mit einem erwarteten Periodenüberschuss in Höhe von 4,12 Mio. EUR (bisher: 3,84 Mio. EUR) liegen wir nun im Rahmen der angepassten Guidance. Wir gehen also davon aus, dass das höhere Ergebnis eine Folge einer höheren Rohertragsmarge ist. Unsere Schätzungen für die kommenden Geschäftsjahre 2022 und 2023 bleiben indes unverändert. Zwar haben wir auch unser DCF-Bewertungsmodell um die leicht erhöhten 2021er Prognosen angepasst, als Resultat ergibt sich lediglich eine Kurszielerhöhung von 0,01 EUR. Daher behalten wir unser bisheriges Kursziel in Höhe von 4,60 EUR unverändert bei und vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11)

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 10.09.21 (08:33 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 10.09.21 (10:00 Uhr)

