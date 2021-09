Relay Medical kommentiert Sonderversammlung hinsichtlich Namensänderung von Unternehmen

- Im Vorfeld einer außerordentlichen Aktionärsversammlung, die am 20. September 2021 stattfinden wird, wurden Unterlagen an die Aktionäre gesendet, um eine Namensänderung des Unternehmens zu genehmigen, die das Betriebs-Know-how und den Umfang der Geschäftstätigkeit des Unternehmens besser widerspiegeln soll.

- Jüngste kommerzielle Einsätze und bemerkenswerte Kooperationen mit Branchenführern bestätigen die Technologie und das Know-how des Unternehmens und unterstützen die kontinuierliche Vermarktung seiner Produkte und Lösungen, die sich an breitere Branchen außerhalb des Medizin- und Medizinproduktmarktes richten.

Toronto, 9. September 2021. Relay Medical Corp. (CSE: RELA, OTC: RYMDF, FSE: EIY2) („Relay“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es am 20. September 2021 eine Sonderversammlung seiner Aktionäre (die „Versammlung“) abhalten wird, bei der die Aktionäre ersucht werden, eine geplante Namensänderung des Unternehmens zu genehmigen, wobei der Name von den Directors des Unternehmens festgelegt werden soll (die „Namensänderung“). Weitere Details der Versammlung erhalten Sie im Informationsrundschreiben des Managements des Unternehmens vom 17. August 2021, das Sie im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com finden.

Die Kernkompetenzen und das Produktangebot des Unternehmens sind organisch über die Medizinproduktbranche hinaus gewachsen und diese Expansion auf neue Branchen und Geschäftsbereiche wird sich in der Namensänderung widerspiegeln. In den vergangenen 18 Monaten hat Relay Betriebserfolge verzeichnet und sein Know-how bei der Anwendung von Intelligenz, maschinellem Sehen und Cloud-basierter KI-Datenwissenschaft auf IdD-vernetzte Geräte für die Cybersicherheit und die Entwicklung der SBOM Studio-Lösung unter Beweis gestellt. Der neue Name des Unternehmens wird das Unternehmen und dessen Geschäftsbereiche besser und effektiver vermitteln und den Wert für aktuelle und zukünftige Aktionäre maximieren.

Relay hat über ein Joint Venture mit Fio Corp. Ende 2020 die Plattform Fionet eingeführt und ist seither kommerzielle Partnerschaften mit LifeLabs, USAID, dem Gesundheitsministerium von Ruanda und einem führenden US-Heimtest eingegangen. Relay Medical bedient mit Fionet nicht nur den globalen Markt für Schnelltests im Wert von 25 Milliarden US$[i], sondern wendet sich mit der Plattform auch an den breiteren Markt für KI- und Cloud-Datenverarbeitung im Wert von 274 Milliarden US$.[ii]

Im März 2021 hat Relay das IdD-Sicherheitsunternehmen Cybeats Technologies übernommen. Die Plattform Cybeats ist nicht auf die Märkte für die Sicherheit von Medizinprodukten und das Internet der medizinischen Dinge (das „IdMD“) im Wert von 6 Milliarden US$[iii] beschränkt, sondern gilt für die bereiten Märkte für IdD-vernetzte Geräte und die Sicherheit kritischer Infrastrukturen im Wert von 73 Milliarden US$[iv], einschließlich der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt und anderer Industriesysteme. Es ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl der vernetzten Geräte von etwa 20 Milliarden im Jahr 2020 auf über 55 Milliarden im Jahr 2025 verdreifachen wird.[v] Die meisten dieser Geräte werden ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen gebaut und ohne ausreichende Schutzmechanismen konzipiert. Das Unternehmen meldete den Verkauf an Starfish Medical, den führenden medizinischen Auftragshersteller Kanadas, im Juli 2021.

Cybeats wurde konzipiert, um hochwertige vernetzte Geräte mit einem einzigartigen Ansatz zu sichern und zu schützen, der Geräteausfallzeiten infolge von Cyberangriffen beseitigt und es Herstellern ermöglicht, sichere und geschützte Geräte zeitnah und kosteneffizient zu entwickeln und zu warten. Die Plattform von Cybeats ermöglicht es Herstellern außerdem, Cybersicherheitsdienste zu monetarisieren und Sicherheitsexperten wertvolle Einblicke in die Sicherheit zu gewähren. Das einzigartige Angebot von Cybeats ermöglicht einen Ende-zu-Ende-Schutz vom Gerätedesign mit Cybeats SBOM Studio bis hin zum vernetzten Gerät mittels Software-as-a-Service („SaaS“) mit Agent Integration.

Weitere Details zur Namensänderung

Das Symbol wird sich nicht ändern und die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Börsenticker „RELA“ an der Canadian Securities Exchange notieren. Die den Aktien des Unternehmens zugewiesene CUSIP-Nummer wird nach der Sonderversammlung zusammen mit der Festlegung des neuen Namens geändert und veröffentlicht werden. Die bestehenden Aktionäre müssen zu diesem Zeitpunkt hinsichtlich der Namensänderung nichts unternehmen. Weitere Fragen zur geplanten Namensänderung können an die Investor-Relations-Abteilung des Unternehmens per E-Mail unter ir@relaymedical.com oder telefonisch unter 647-872-9982 gerichtet werden.

Das Unternehmen ist der Auffassung, dass die Namensänderung für die Entwicklung des Geschäfts des Unternehmens von grundlegender Bedeutung ist und dass die Genehmigung der Namensänderung daher im besten Interesse des Unternehmens liegt. Das Unternehmen empfiehlt daher allen Aktionären, „FÜR“ die Namensänderung zu stimmen.

JÜNGSTE NACHRICHTEN: Relay hat kürzlich ein Pilotprojekt im Wert von 750.000 $ gemeldet, um die Plattform Fionet für das Management von Malaria-Epidemien in Ruanda in Afrika einzusetzen:

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein Technologie-Innovator mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Lösungen in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Sicherheit gerichtet ist.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie „planen", „erwarten", „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „vorhersehen“, „schätzen“ und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“ oder „werden“. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

