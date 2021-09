WIESBADEN (ots) - Umsatz im Bauhauptgewerbe, Juni 2021



+3,2 % zum Vorjahresmonat



Beschäftigte im Bauhauptgewerbe, Juni 2021



+1,8 % zum Vorjahresmonat





Der Umsatz im Bauhauptgewerbe ist im Juni 2021 um 3,2 % gegenüber Juni 2020gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigenErgebnissen weiter mitteilt, stieg die Zahl der Beschäftigten im gleichenZeitraum um 1,8 %. Im 1. Halbjahr 2021 lag der Umsatz im Bauhauptgewerbe um 2,2% niedriger als im Vorjahreszeitraum, die Zahl der Beschäftigten war hingegen1,8 % höher.Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des Bauhauptgewerbesstiegen die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat in der Zimmerei mit +20,7 %sowie in der Dachdeckerei mit +10,4 % erneut besonders stark an, während es im"Sonstigen Tiefbau" (z. B. Wasserbau) mit -5,1 % abermals den größtenUmsatzrückgang gab.Methodische Hinweise:Die Ergebnisse beziehen sich auf alle Betriebe des Bauhauptgewerbes. Weiteremethodische Hinweise bieten die Erläuterungen zur Statistik und dieQualitätsberichte zum Baugewerbe.Basisdaten und lange Zeitreihen zum Bauhauptgewerbe können über die Tabelle44151-0001 (Umsatz, Beschäftigte) in der Datenbank GENESIS-Online sowie unterder Rubrik Konjunkturindikatoren abgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Konjunkturerhebungen im BauhauptgewerbeTelefon: +49 611 75 4733www.destatis.de/kontakt