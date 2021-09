WIESBADEN (ots) - Umsatz im zulassungspflichtigen Handwerk, 2. Quartal 2021



Im 2. Quartal 2021 sind die Umsätze im zulassungspflichtigen Handwerk inDeutschland gegenüber dem 2. Quartal 2020 um 11,4 % gestiegen. Nach einemUmsatzrückgang von 7,5 % im 1. Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahresquartal istdies eine deutliche Erholung. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nachvorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren Ende Juni 2021 imzulassungspflichtigen Handwerk jedoch 1,0 % weniger Personen tätig als Ende Juni2020. Damit setzt sich der Beschäftigtenrückgang fort. Bereits Ende März 2021waren 1,7 % weniger Personen im zulassungspflichtigen Handwerk tätig gewesen alsein Jahr zuvor.Umsatzplus von 28,9 % im GesundheitsgewerbeIn allen Gewerbegruppen des zulassungspflichtigen Handwerks wurden im 2. Quartal2021 höhere Umsätze als im Vorjahresquartal erwirtschaftet. Dabei ist zuberücksichtigen, dass die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie im 2.Quartal 2021 weniger umfangreich waren als noch im 2. Quartal 2020.Den stärksten Umsatzzuwachs verzeichnete das Gesundheitsgewerbe (+28,9 %).Hierzu trugen besonders die Augenoptiker (+43,5 %) und die Hörakustiker (+36,4%) mit den höchsten Umsatzsteigerungen im Vergleich zum Vorjahresquartal bei.Auch das Kraftfahrzeuggewerbe (+26,8 %) erwirtschaftete deutlich mehr Umsatz.Treibende Kraft waren dabei die Umsatzsteigerungen bei denKraftfahrzeugtechnikern (+28,9 %). Bei den Handwerken für den gewerblichenBedarf (+12,1 %), den Handwerken für den privaten Bedarf (+8,3 %), demAusbaugewerbe (+7,8 %) und dem Lebensmittelgewerbe (+3,4 %) gab es wenigerstarke Umsatzsteigerungen. Die geringsten Umsatzsteigerungen verzeichnete dasBauhauptgewerbe (+0,6 %). Insgesamt kam es nur bei drei der veröffentlichtenGewerbezweige des zulassungspflichtigen Handwerks zu geringen Umsatzrückgängenim Vergleich zum Vorjahresquartal.In vier von sieben Gewerbegruppen waren Ende Juni 2021 weniger Personen tätigals Ende Juni 2020. Die Beschäftigung nahm in den Handwerken für den privatenBedarf (-8,1 %) am stärksten ab. Hauptgrund für diese Entwicklung ist derRückgang bei den Friseurunternehmen (-9,9 %). Das Ausbaugewerbe (+0,7 %), dasGesundheitsgewerbe (+0,6 %) und das Bauhauptgewerbe (+0,1 %) steigerten die Zahlder Beschäftigten minimal.Methodische Hinweise:Die vorläufigen Ergebnisse des 2. Quartals 2021 basieren auf der Novellierungder Handwerksordnung im Jahr 2020. Dadurch sind zwölf Gewerbezweige vomzulassungsfreien Handwerk in das zulassungspflichtige Handwerk gewechselt.Zusätzlich wurden in das zulassungsfreie Handwerk die beiden Gewerbezweige Holz-und Bautenschützer sowie Bestatter mitaufgenommen. Aufgrund der Veränderungenwerden die Ergebnisse nach dem neuen Basisjahr 2020 dargestellt und diezeitliche Vergleichbarkeit der Insgesamt-Positionen mit früheren Ergebnissen isteingeschränkt.Detaillierte Ergebnisse über die konjunkturelle Entwicklung des Handwerksenthalten die Tabellen der Handwerksberichterstattung (53211) in der DatenbankGENESIS-Online. Zusätzlich sind die Informationen in der Fachserie 4, Reihe 7.1"Beschäftigte und Umsatz im Handwerk" veröffentlicht.