Foto: finanzbusiness Finma genehmigt digitale Innovationen der Schweizer Börse SIX Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 24 | 0 | 0 10.09.2021, 10:10 | Seit drei Jahren arbeitet die SIX Digital Exchange am Aufbau einer vollständig regulierten, integrierten Handels-, Abwicklungs- und Verwahrungsinfrastruktur auf Basis der Distributed-Ledger-Technologie für digitale Wertpapiere.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer