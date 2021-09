Kann die RWE-Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen auf 36 Euro ausweiten, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) geriet nach ihrem Jahreshoch vom 8.1.21 bei 38,65 Euro stark unter Druck. Nachdem die Aktie am 20.7.21 bei 28,39 Euro auf den tiefsten Stand der vergangenen 12 Monate zurückgefallen war, konnte sie die 30 Euro-Marke nach der Anhebung der Gewinnprognose wieder überwinden und sich auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 33 Euro erholen.

Gelingt der RWE-Aktie, die in den neuesten Expertenanalysen mit Kurszielen von bis zu 39 Euro (UBS) zum Kauf empfohlenen RWE-Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum Jahreshoch zumindest ein Anstieg auf 36 Euro, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.