JEFFERIES stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Versorger sei der klare Gewinner aktueller deutscher Ausschreibungen für Windkraftprojekte ohne Förderung in Nord- und Ostsee, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2021 / 03:22 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2021 / 03:22 / ET