Auf Grundlage eines Beleidigungsdelikts kam es am Mittwochmorgen auf St. Pauli zu der Hausdurchsuchung. Mehrere Polizisten sollen um 6:00 Uhr morgens mit einem Durchsuchungsbeschluss in die Wohnung eingedrungen sein, dabei wurden mehrere elektronische Geräte des Beschuldigten sichergestellt. In der durchsuchten Wohnung leben Medienberichten zufolge auch zwei kleine Kinder. Der Betroffene hatte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD)

Der Beitrag „Pimmelgate“: Hausdurchsuchung bei Familienvater, weil der den Hamburger Innensenator im Netz beleidigte erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.