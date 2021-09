Seite 2 ► Seite 1 von 4

Düsseldorf (ots) -- Neue Studie "Net-Zero Deutschland": Investitionen in Klimaschutz rechnen sichfür Wirtschaft und Gesellschaft - Umstieg auf grüne Technologien eröffnet neueMärkte und Wachstumschancen- Die nächsten zehn Jahre entscheiden - bisherige Veränderungsgeschwindigkeitbeim Klimaschutz gegenüber den letzten 30 Jahren muss sich bis 2030verdreifachen- Notwendige Investitionen bis 2045: 1 Billion Euro Zusatzinvestitionen plus 5Billionen Euro Investitionen in Ersatz oder Instandhaltung bereits bestehenderInfrastruktur, Anlagen oder GebäudeDeutschland kann das ambitionierte Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zugesamtgesellschaftlichen Netto-Null-Kosten erreichen: Die Einsparungen durch denKlimaschutz im Gesamtzeitraum bis 2045 können die Kosten der Dekarbonisierungausgleichen. Voraussetzungen dafür sind der konsequente Umstieg auf grüneTechnologien in allen Wirtschaftssektoren und Lebensbereichen sowie schnellesHandeln bereits in den nächsten zehn Jahren. Die bisherigeVeränderungsgeschwindigkeit beim Klimaschutz muss sich im Vergleich mit denletzten 30 Jahren verdreifachen, in manchen Sektoren sogar verzehnfachen. Diessind die zentralen Ergebnisse der Studie "Net-Zero Deutschland - Chancen undHerausforderungen auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2045" derUnternehmensberatung McKinsey & Company."Vor uns als Industrie- und Exportnation liegt eine der wichtigsten undkomplexesten Transformationen, die wir je erlebt haben. Alle Unternehmen inDeutschland müssen Nachhaltigkeit als zentralen Bestandteil ihrerUnternehmensstrategie begreifen", sagte McKinseys Senior Partner und Co-AutorStefan Helmcke bei der virtuellen Präsentation der Studie am Freitag vorJournalisten. "Die Klimawende kann gelingen und ist trotz allerHerausforderungen für unsere Industrie eine Wachstumschance. Die nächsten zehnJahre sind entscheidend und wir müssen unsere Anstrengungen deutlichbeschleunigen, um die Ziele zu erreichen", erläuterte Ruth Heuss,Senior-Partnerin und Co-Autorin der Studie, die Notwendigkeit für denkonsequenten Umstieg auf grüne Technologien in Deutschland.1 Billion Euro Zusatzinvestitionen sind erforderlichDie für die Klimawende benötigten Sachinvestitionen bis 2045 setzen sichMcKinsey zufolge zusammen aus 1 Billion Euro Zusatzinvestitionen in "grüne"Sachgüter, z.B. in neue Anlagen, Fahrzeuge und Wärmetechnik. Hinzu kommen rund 5Billionen Euro Ersatzinvestitionen. Dabei handelt es sich um Investitionen, diefür den Ersatz bzw. die Instandhaltung bereits bestehender Infrastruktur,