Die Elliottwaver Software findet einen Trade in der Seitwärtsbwegung

Tradingsignal der Software im 1 Min. Chart

Automatisches Tradingsignal der Elliottwaver Software

Nachdem die Welle 4 exakt am Trendkanal endete, bildeten sich steigende Kurse in der Welle 5. Mit dem grün umrahmten Rechteck zeigt die Software eine Trendbestätigung bzw. ein Longsignal an. Die Software eröffnet eine Longposition. Neben dem NASDAQ scannen Algorithmen 20 Märkte auf acht Zeitebenen, um Tradingchancen anzuzeigen.

Am Ende der Welle 5 bilden sich rote Bars.

Gewinn = 25 Punkte - Draw Down 5 Punkte.

Nicht jeder Trade ist ein Gewinn.

