Panik bei dynaCERT! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.09.2021, 11:32 | 18 | 0 10.09.2021, 11:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Für dynaCERT-Aktionäre ist heute Saure-Gurken-Zeit angesagt. So büßt der Kurs satte rund sechs Prozent ein. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 0,18 EUR zu haben. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur dynaCERT-Aktie. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von dynaCERT der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche dynaCERT-Analyse einfach hier klicken. Dieser Abverkauf verschlechtert die mittelfristige Technik deutlich. Da sich dynaCERT mit großen Schritten auf eine wichtige Haltezone zu bewegt. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund eins Prozent zum 4-Wochen-Tief. Auf 0,18 EUR stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Einige spannungsgeladene Tage warten also auf uns. Börsianer, die von dynaCERT überzeugt sind, freuen sich vermutlich und können den Einbruch zum Nachkauf nutzen. Immerhin bekommen Sie einen ordentlichen Nachlass. Wer bei der ganzen Sache ohnehin eher Fragezeichen im Kopf hat, für den ist der heutige Tag vermutlich Wasser auf die Mühlen. Fazit: Diese dynaCERT-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen können.

0 Autor abonnieren

Disclaimer