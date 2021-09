PALMERS verzeichnet Umsatzrekord

Wien (ots) - Die Corona-Krise war gestern: Mit einer klaren Strategie konnte das

Traditionswäscheunternehmen PALMERS im ersten Halbjahr 2021 ein fulminantes

Rekordergebnis erzielen.



PALMERS lässt die Corona-Krise hinter sich. Denn: Im ersten Halbjahr 2021 gelang

es dem österreichischen Marktführer im Wäschebereich, mehr als 32 %

Umsatzwachstum zu verzeichnen und damit sogar das bisher umsatzstärkste Jahr

2019 um 14% (1. Halbjahr 2021 im Vergleich mit dem 1. Halbjahr 2019) zu

übertreffen. Diese und weitere Kennzahlen sowie News aus dem Unternehmen gab

PALMERS am Donnerstag, den 9. September 2021 im Rahmen seines alljährlichen

Pressegesprächs bekannt. Bei einzigartiger Aussicht im JUWEL über den Dächern

Wiens sprachen Ralph Hofmann, PALMERS-Director Marketing & Sales, Robert Weiß,

neuer PALMERS-Director Finance sowie die langjährige PALMERS-Head of Product Eva

Renk-Klenkhart über die Erfolgsstrategie der Kultmarke, Veränderungen im

Konsument*innen-Verhalten und aktuelle Trends im Wäschesegment.





PALMERS mit außergewöhnlichem WachstumBereits 2020 konnte PALMERS die Corona-Krise meistern und bis heutesicherstellen, dass kein einziger Arbeitsplatz abgebaut werden musste. Heute,ein Jahr später, blickt PALMERS auf noch nie dagewesene Ergebnisse: "Nachdem wirauch 2020 deutlich besser als der Markt reüssieren konnten, sind wir nunbesonders stolz auf unsere Rekordergebnisse im ersten Halbjahr 2021. Trotz derharten Lockdowns in Österreich und Deutschland konnten wir in der Gruppe mehrals 32 % Umsatzwachstum erzielen", so Ralph Hofmann, Director Marketing & Salesbei PALMERS. Auch das bereits vergangene Geschäftsjahr, das mit 31.01.2021abgeschlossen wurde, war für das Traditionsunternehmen ein voller Erfolg: "Imabgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 erwarten wir trotz globaler Pandemie einausgeglichenes Ergebnis bei einem positiven EBITDA. Im aktuellen Geschäftsjahrgehen wir dank Rekordumsätzen von einem starken Anstieg desUnternehmensergebnisses aus", konstatiert Robert Weiß. Er wurde im Rahmen derPressekonferenz als neuer Director Finance bei PALMERS vorgestellt.Erfolgsstrategie stellt Kund*innen in den Mittelpunkt"Bereits vor Corona haben wir wesentliche strukturelle Projekte vorangetrieben,die sich nun als Fundament unserer stabilen finanziellen Situation erweisen",erläutert Weiß und meint damit eine Reihe an wesentlichen Treibern, die inwirtschaftlich volatilen Zeiten für Rekordergebnisse gesorgt haben. Mit demPALMERS-Versprechen " Beste Passform , beste Qualität und beste Beratung "stellt PALMERS die Vielfalt und Bedürfnisse der Kund*innen in den Mittelpunkt.