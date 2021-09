BioNTech: Diese Nachricht ist der absolute Hammer!

Die Mainzer Biotech-Schmiede BioNTech ist seit dem Ausbruch der Pandemie quasi weltweit bekannt. Doch ursprünglich lag der Fokus der Forschungen auf einem ganz anderen Bereich, aus dem es jetzt famose Neuigkeiten zu vermelden gibt. Denn seit über zehn Jahren ist BioNTech im Bereich der Krebsbekämpfung beschäftigt und kann es herausragende Zwischenergebnisse präsentieren, die die Welt verändern könnten.

So gab das Unternehmen kürzlich bekannt, dass erste Tierversuche an Mäusen, die mit Darm- oder Hautkrebs befallen waren, sehr erfolgreich verliefen. “BNT131” heißt der Wirkstoff, der die Tumorzellen dazu bewegt, sich quasi selbst zu bekämpfen. Nachdem bei Mäusen nicht nur die Bildung weiterer Krebszellen verhindert werden konnte, sondern sich die vorhandenen Zellen sogar zurückbildeten, werden jetzt erste klinische Studien an Menschen durchgeführt.

BioNTech nur auf den Corona-Impfstoff zu reduzieren, ist also viel zu klein gedacht.

Foto: www.anlegerverlag.de

