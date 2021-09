BioNTech – Was ist denn hier los? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.09.2021, 12:32 | 34 | 0 10.09.2021, 12:32 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. So springt der Kurs um rund zwei Prozent nach oben. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles BioNTech-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken. Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund zehn Prozent für neue Monatshochs. 332,20 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Daher versprechen die nächsten Tage Hochspannung. Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, können sich Langfrist-Anleger ein Lächeln nicht verkneifen. Schließlich steht dieser Indikator bei 179,74 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können. Fazit: Bei BioNTech geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.

