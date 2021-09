Steinhoff: Gelingt der Turnaround doch noch? So groß waren die Chancen schon lange nicht mehr!

Bei Steinhoff ist man auf einem richtig guten Weg, den ganz großen Turnaround zu schaffen. Die Ende August veröffentlichten Quartalszahlen waren ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zurück nach oben. Immerhin konnte das Unternehmen den Umsatz trotz zahlreicher Umstrukturierungsmaßnahmen um rund fünfzehn Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal steigern (6,8 Mrd. Euro). Auch die Steinhoff-Töchter wachsen kräftig. Jetzt die nächste hoffnungsvolle Meldung.

Denn wie in dieser Woche bekannt wurde, konnte sich Steinhoff mit seinen Gläubigern einigen! Die allermeisten Gläubiger haben dem Vergleich zugestimmt. Zwar wurde der finale Termin kurzfristig verschoben, was die Aktie zwischenzeitlich in Schwierigkeiten brachte, doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Es ist anzunehmen, dass hier kurzfristig die finale Einigung erfolgt und Steinhoff dann wieder befreit aufspielen kann.

Gelingt Steinhoff jetzt der finale Befreiungsschlag und wie weit geht es dann für die Aktie noch nach oben?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.