Angesichts positiver Explorationsergebnisse will Searchlight sich das Bootleg Lake Gold-Projekt nun zu 100% sichern.

Zuvor hatte Searchlight alle Bedingungen erfüllt, die an die Option geknüpft waren. Am 30. Juni 2021 leistete Searchlight eine Zahlung von 100.000 CAD und emittierte 166.667 Aktien an New Moon Minerals. Im August 2021 schloss das Unternehmen die erforderlichen Explorationsausgaben in Höhe von 750.000 CAD ab, um die 75%-Option zu erfüllen.

Pünktlich zum Ende des Sommers meldet Searchlight Resources Inc. ( TSXV: SCLT, FRA: 2CC2 ) den Vollzug bei seinem 75prozentigen Earn-In im Goldprojekt Bootleg Lake in der Nähe von Creighton, Saskatchewan, fünf Kilometer südwestlich des Bergbaukomplexes Flin Flon. Die eigentliche Nachricht ist aber, dass Searchlight nun auch die restlichen 25 Prozent an dem Projekt erwerben will. Die Verhandlungen mit dem Eigentümer New Moon laufen.

Chairman Alf Stewart erinnert an die Vorgeschichte: „Bootleg Lake war Searchlights erstes Projekt in Saskatchewan, und dies hat Searchlight die Möglichkeit geboten, ein Portfolio an hochwertigen Gold-, Kupfer-, Zink-, Kobalt-, Vanadium-, Uran- und Seltene-Erden-Projekten in einer der besten Rechtsprechungen für Bergbauinvestitionen weltweit zu erwerben.“

Das Grundstück Bootleg besteht aus 20 aneinander angrenzenden Claims mit einer Gesamtfläche von 52 Quadratkilometern (Karte 1), wobei die Kern-Claims bis 2040 gültig sind. Das Projektgebiet beherbergt vier in der Vergangenheit produzierende Goldminen, darunter drei Minen - Rio, Henning-Maloney und Newcor Gold - mit historischen Ressourcenschätzungen. Abgesehen von den bekannten Lagerstätten gibt es auf den Claims mehrere zusätzliche Gold- und Kupfervorkommen, einschließlich vulkanogener Massivsulfidziele (VMS).

Um das Grundstück voranzubringen, hat das Unternehmen zwei Bohrprogramme durchgeführt: 2018 bei der Mine Rio und 2021 bei der Mine Henning-Maloney. Die beiden Bohrprogramme wurden entwickelt, um die historische Goldmineralisierung zu bestätigen und die Mineralisierung in größeren Tiefen zu testen.

Searchlight CEO Stephen Wallace, kommentierte: „Searchlight ist von den bisherigen Explorationsergebnissen ermutigt worden, da die Bohrungen die Zonen der bekannten Goldmineralisierung erweitert haben, einschließlich der Ergebnisse bei Henning-Maloney, die auf mehrere Aderstrukturen hinweisen, die nahe der Oberfläche beginnen. Außerdem deuten geophysikalische Untersuchungen darauf hin, dass drei der ehemals produzierenden Minen Teil derselben 4 Kilometer langen Struktur sind.“





Karte 1: Lage der Bootleg Lake Option-Claims im Verhältnis zu Flin Flon

Das Bohrprogramm 2018 konzentrierte sich auf die Mine Rio und bohrte unter den 1.500 Meter langen historischen Untertagebetrieben, um die Goldmineralisierung in einer Tiefe von etwa 200 Metern zu bestätigen. Zu den bedeutenden Ergebnissen gehören:

- 5,24 g/t Gold über 4,0 m, einschließlich 12,24 g/t Au über 0,50 m in DDH BL-01

- 2,09 g/t Gold auf 19,0 m in DDH BL-01

- 2,45 g/t Gold auf 5,0 m in DDH BL-02

Das Bohrprogramm 2021 hingegen konzentrierte sich auf die Mine Henning-Maloney und bestätigte die Goldmineralisierung bis zu einer Tiefe von etwa 150 Metern, was ungefähr der dreifachen Tiefe der Mine von 1940 entspricht. Die insgesamt 11 Goldabschnitte in den drei Diamantbohrlöchern beinhalten:

- 4,15 g/t Gold auf 0,95 m in Bohrloch HM-21-01- 1,16 g/t Gold auf 9,75 m in Bohrloch HM-21-02

- 8,4 g/t Gold auf 0,7 m in Bohrloch HM-21-02

- 31,59 g/t Gold auf 1,0 m in Bohrloch HM-21-03

Fazit: Über den langen Sommer war es still um Searchlight geworden. Das stellt manche Aktionäre auf eine Geduldsprobe, aber die übergeordnete Investmentthese von Searchlight ist voll intakt. Das Unternehmen sammelt aussichtsreiche Assets in einem Bergbaucamp (Flin-Flon), das vom Markt vergessen wurde. Deshalb kann Searchlight hochwertige Liegenschaften zu Schleuderpreisen erwerben und ist so kaum bemerkt zum drittgrößten Landbesitzer in Saskatchewan geworden. Die Akquisition des Bootleg Camps ist ein weiteres Beispiel für das Geschick und die Beharrlichkeit des CEO Steven Wallace. Eine Minderheitsbeteiligung von 25 Prozent machen für den früheren Eigentümer eigentlich keinen Sinn. Man sollte denken, dass beide Parteien einen Deal zum beiderseitigen Nutzen hinbekommen.

