Bluecode und die TSG Hoffenheim starten mobiles Bezahlen per App in der PreZero Arena

Sinsheim/Lachen (ots) - Ab sofort können Besucher in der PreZero Arena der TSGHoffenheim bargeldlos per TSG-App bezahlenAb sofort können Besucher in der PreZero Arena der TSG Hoffenheim bargeldlos perTSG-App bezahlen und gleichzeitig digitale Mehrwertservices wie Gutscheine,Rabatte und Sammelpässe nutzen. Die mobile Zahlung ist zudem an allen anderenBluecode-Akzeptanzstellen möglich, etwa in der SAP Arena in Mannheim oder in denBundesliga-Stadien in Köln und Augsburg.Auf Fans der TSG Hoffenheim wartet ab sofort ein besonderer Service in derPreZero Arena. Dank der Partnerschaft mit Bluecode, einem europaweit agierendenAnbieter für Mobile-Payment-Lösungen, können Zuschauer nun bargeldlos mit derTSG-App bezahlen. Ob Snacks oder Merchandising - TSG-Fans benötigen für dasperfekte Stadionerlebnis weder Bargeld noch Kreditkarte: Einfach den blauenStrichcode in der TSG-App scannen lassen und schon ist die Rechnung bezahlt; dasSmartphone wird zur mobilen Geldbörse. Künftig soll in die omnichannel-fähigeZahlungslösung auch das Ticketing integriert werden und im Internet bezahltwerden können. In der SAP Arena, Spielstätte der Adler Mannheim, wird dasZahlungstool bereits angeboten, ebenso in der Kassensoftware von SAP (CustomerCheckout-Lösung) für den stationären Handel, in der Gastronomie und denBundesliga-Stadien in Augsburg und Köln. Nun profitieren auch die Besucher derPreZero Arena an der Dietmar-Hopp-Straße in Sinsheim von der Innovation, in diedas Hopp Family Office im April dieses Jahres als Leadinvestor eingestiegen ist,um die Expansion der europäischen Mobile-Payment-Alternative zu unterstützen.