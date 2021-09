Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Valneva Aktie nach dem Hype Wichtige Wochen stehen an An der Euronext in Paris prangt erneut ein deutliches Kursminus bei der Aktie des Impfstoff-Entwicklers Valneva. Aktuell verliert die Biotech-Aktie 4,55 Prozent an Wert auf 20,16 Euro. Doch man muss dies relativieren. Zum einen ist der Aktienkurs …