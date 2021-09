Chicago / Frankfurt 10.09.2021 - Sojabohnen und Weizen bewegen sich im elektronischen Handel leicht nach oben. Die Marktteilnehmer erwarten den WASDE-Bericht des USDA. In Frankfurt verbessern sich Bayer und Wacker Chemie.



Die Notierungen am Chicago Board of Trade können sich leicht verbessern. Die Investoren erwarten die jüngsten Daten zu den Ernteprognosen des USDA. Im Vorfeld dessen geht man davon aus, dass die Prognosen für die Produktion von Mais und Sojabohnen angehoben werden.





Die Sojabohnen und Mais haben im Wochenverlauf weitere Verluste verzeichnet und dürften damit die zweite Woche in Folge abrutschen.Auch Weizen ist zuletzt unter Druck geraten, bedingt durch die Produktion in Kanada. Dort lagen die Lagerbestände Ende Juli um fast vier Prozent über dem Vorjahresniveau.In Argentinien hat derweil die Getreidebörse Rosario mitgeteilt, dass die Produktion von Sojabohnen im Land in der Saison 2021/22 bei 48,8 Mio. Tonnen liegen dürfte. Bislang wurden 49 Mio. Tonnen erwartet.In den USA könnten die Exporte von Mais und Sojabohnen noch einige Zeit beeinträchtig bleiben. Die Exporthäfen in Louisiana, die wichtigsten im Land für den Getreideexport, sind nach wie vor von Folgen des Hurricanes Ida beeinträchtigt.Im elektronischen Handel steigt Dezember-Mais um 1,75 Cents auf 5,1175 USD/Scheffel, Dezember-Weizen verbessert sich um 1,0 Cents auf 6,9325 USD/Scheffel und die November-Sojabohnen gewinnen 4,5 Cents auf 12,75 USD/Scheffel hinzu.Die Aktienmärkte zeigen sich am Mittag erholt. Der Nikkei 225 stieg um 1,3 Prozent auf 30.381 Punkte, der Hang Seng Index konnte sich um 1,9 Prozent auf 26.205 Punkte verbessern. Der CSI 300 Index stieg um 0,9 Prozent auf 5.013 Zähler und der ASX 200 legte um 0,5 Prozent auf 7.406 Zähler zu.Der Euro Stoxx 50 verbessert sich um 0,5 Prozent auf 4.195 Punkte, der FTSE 100 Index verbessert sich um 0,3 Prozent auf 7.047 Punkte, der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 15.658 Punkte hinzu und der CAC 40 steigt um 0,4 Prozent auf 6.708 Punkte.Im deutschen Handel verlieren Papiere von Novozymes 1,2 Prozent auf 63,52 Euro, Symrise geben 0,6 Prozent auf 120,50 Euro ab. Für Südzucker geht es um 0,6 Prozent auf 13,97 Euro nach unten.Auf der anderen Seite stehen Wacker Chemie, die sich um 0,8 Prozent auf 158,50 Euro verbessern. Bayer verbessern sich um 0,7 Prozent auf 45,84 Euro. BASF können 0,2 Prozent auf 64,76 Euro hinzugewinnen.Die Profiteer-Empfehlung MustGrow Biologics Corp. (WKN: A2PNS7) hat auf ihrer Website einen neuen Blogpost veröffentlicht. In dem Bericht „War of the Weeds“ verweist das Unternehmen auf die zunehmende Resistenz von Unkraut gegen herkömmliche Unkrautvernichtungsmittel. Dies wird zu einer Bedrohung der Landwirtschaft und damit auch der Versorgungssicherheit.Weiterhin sorgen zunehmend strenge Gesetze dafür, dass bewährte Mittel wie Glyphosat immer weniger verwendet werden dürfen.MustGrow hat in Studien und Feldversuchen bereits gezeigt, dass Senfsamen unkrautvernichtende Eigenschaften haben. Die patentierte Technologie kann damit potentiell als Unkrautvernichtungsmittel eingesetzt werden. Die kürzlich gemeldete Entwicklungspartnerschaft mit Sumitomo Corp., die eine Vereinbarung zur Bewertung und Entwicklung von Unkrautvernichtern in Amerika umfasst, unterstreicht die Hoffnungen, die in MustGrows Technologie gesetzt wird.Grund für das Interesse von Sumitomo ist dabei das Marktvolumen bei Unkrautvernichtungsmitteln. Dieses lag laut IHS Markit 2019 bei 26,2 Mrd. USD. MustGrow sieht für seine Technologie Einsatzmöglichkeiten in Bereichen, wo Glyphosat nicht mehr verwendet werden kann, für den Gebrauch in Haus und Garten und den ökologischen Anbau, bei dem es derzeit keine Lösung zur Unkrautvernichtung gibt.Den Blogpost von Mustgrow finden Sie hier:https://mustgrow.ca/war-of-the-weeds/MustGrow Biologics Corp. (WKN: A2PNS7) ist günstig bewertet und kann eine hervorragende Aktienstruktur vorweisen. 22 Prozent der Anteile werden von Management und Insidern kontrolliert. Daneben ist der Kassenbestand eine gute Voraussetzung zur Umsetzung der aktuellen Pläne. Mit Fortschritten bei Problemen, für die es bisher keine Lösung gab, dürfte sich MustGrow zu einem Übernahmekandidaten für Branchenriesen wie Bayer oder Syngenta entwickeln. Lesen Sie hier, warum MustGrow Biologics Corp. 