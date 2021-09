STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Diese Aktien stehen diese Woche im Fokus

Deutschland

Im DAX scheinen in dieser Handelswoche die Bären das Zepter in die Hand zu nehmen: Der deutsche Leitindex muss auf Wochensicht rund 1,6% einbüßen und entfernt sich vorerst von seinen Höchstständen bei rund 16.000 Punkten. Unruhe an den Märkten brachten Marktbeobachtern zu Folge vor allem die möglichen Tapering-Maßnahmen der Zentralbanken. Aber auch ein paar Analysten-Schätzungen sorgten gleich bei mehreren Aktien für veritable Kurskapriolen mit weitreichenden Folgen. Für die Aktien der Siemens-Familie geht eine durchaus ereignisreiche Handelswoche zu Ende. Was war passiert? Nachdem es sowohl bei Siemens Energy wie auch bei der ebenfalls börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Gamesa zu Analysten-Abstufungen kam, rutschen die Papiere der gesamten Siemens-Familie tief in den roten Bereich. Während sich die Aktie des Siemens-Konzerns auf Wochensicht halbwegs erholen kann, büßen die Aktien von Siemens Energy (-8,2%), Siemens Gamesa (-9,6%) und Siemens Healthineers (-4%) deutlich an Wert ein. Dadurch, dass der Siemens-Konzern weiterhin an den Tochtergesellschaften beteiligt ist, sorgen solche Kurskorrekturen bei den Tochterunternehmen auch oftmals für Kursausschläge bei der Muttergesellschaft. In dieser Woche richteten sich die Blicke der Automobil-Anleger vor allem nach München, wo die Internationale Automobil Ausstellung (IAA) erstmals ihre Pforten für Besucher öffnete. Während die Daimler-Boliden auf dem Messegelände um die Wette glänzten, konnte die Daimler-Aktie auf dem Stuttgarter Börsenparkett nicht wirklich überzeugen und notiert auf Wochensicht rund 3,5% schwächer.