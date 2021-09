PSI präsentiert integrierte Smart-City-Software auf dem ITS-Weltkongress 2021 / Intelligente Lösungen für nachhaltige Mobilitäts- und Versorgungsinfrastrukturen

Berlin (ots) - Unter dem Motto "Discover PSI's Smart City Ecosystem!"präsentiert der PSI-Konzern auf dem diesjährigen ITS-Weltkongress vom 11. bis15. Oktober 2021 in Hamburg (Stand B5002 in Halle 5) intelligente undintegrierte Softwarelösungen für die nachhaltige Stadt von morgen.Schwerpunktmäßig wird gezeigt wie KI- und Cloud-basierte Software dabeiunterstützen kann, städtische Infrastrukturen zuverlässig, intelligent undnachhaltig zu betreiben. Das Smart-City-Ecosystem der PSI umfasstSoftwarelösungen für vorausschauende Verkehrssteuerung, Monitoring- undInstandhaltungs-Management, smarte Versorgungsnetze, integriertes Depot- undLademanagement für E-Fahrzeuge, automatischen Schienenverkehr sowie effizienteGepäckabwicklung am Flughafen.