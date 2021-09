Powercell: Jetzt wird’s eng!

Verzweiflung macht sich breit bei Powercell-Aktionären. Schließlich stürzt die Aktie um rund sechs Prozent ab. Mittlerweile kosten die Papiere nur noch 17,18 EUR. Ist das der Beginn eines Crashs?

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Da Powercell immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund neun Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Bei 15,80 EUR liegt dieser Haltegriff. Die Trendentscheidung steht uns jetzt also unmittelbar bevor.

Anleger, die immer auf eine günstige Einstiesgelegenheit gewartet haben, sehen nun ihre Zeit gekommen. Immerhin gibt es heute getreu dem Motto „Geiz ist geil“ einen gehörigen Rabatt. Wer dagegen von fallenden Kursen ausgeht, sieht sich mit dem heutigen Tag bestätigt.

