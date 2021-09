BioNTech: Die Perspektive für die kommenden Jahre ist gigantisch! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.09.2021, 13:48 | 55 | 0 10.09.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die allermeisten Menschen rund um den Globus dürften das Mainzer Biotech-Unternehmen auf den Corona-Impfstoff reduzieren. Doch das ist deutlich zu klein gedacht, denn die Impfstoff-Spezialisten machen vor allem im Bereich der Krebsbekämpfung extrem große Fortschritte. Wir kürzlich bekannt wurde, zeigt der entwickelte Wirkstoff in Tierversuchen so herausragende Resultate, das mittlerweile schon klinische Studien an Menschen laufen. Wann der Wirkstoff die Marktreife erlangt, ist zwar noch nicht bekannt, doch darin steckt ein gigantisches Potenzial. An der Börse scheint das Unternehmen die Turbulenzen im August gut weggesteckt zu haben. Seinerzeit rauschte die Aktie vom bisherigen Allzeithoch oberhalb von 450 US-Dollar auf nur noch 325 US-Dollar nach unten. Doch auf diesem Niveau konnte sich BioNTech bisher gut stabilisieren. Immerhin eroberte der Kurs gestern die Marke von 350 US-Dollar erfolgreich zurück. Fazit: BioNTech nur auf den Corona-Impfstoff zu reduzieren, ist also viel zu klein gedacht. Angesichts dieses gigantischen Potenzials haben wir Unternehmen und Aktie genau unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist eine große Sonderstudie, die Sie hier ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate. Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

